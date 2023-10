Verwaltungskosten senken - Experte verrät 5 Tipps, was Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Prozesse beachten sollten (FOTO)

Harmstorf (ots) - Papierberge auf dem Schreibtisch, zeitaufwändige Dateneingaben

und langwierige Kommunikationswege - die täglichen Herausforderungen in der

Verwaltung sind vielfältig und oft ineffizient. Sie binden Ressourcen, die

stattdessen für das Kerngeschäft genutzt werden könnten, und erhöhen die

Verwaltungskosten.



"Viele Unternehmen sind sich gar nicht bewusst, wie viel Zeit und Geld sie mit

ineffizienten Verwaltungsprozessen verschwenden", betont Jürgen Johannes

Schimmöller, Experte für Prozessoptimierung. "Dabei gibt es heute eine Vielzahl

an digitalen Tools und Technologien, die dazu beitragen können, diese Abläufe

erheblich zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und das Beste daran: Die

Einführung dieser Automatisierungslösungen ist oft viel einfacher und

kostengünstiger, als viele denken."





5 Tipps, was Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Prozesse beachtensollten, um ihre Mitarbeiter zu entlasten und Geld sowie Zeit zu sparen, verräter im folgenden Artikel.Tipp 1: Wie fange ich an?Die mit Abstand höchsten Einspareffekte durch die Automatisierung vonGeschäftsprozessen lassen sich bei solchen Tätigkeiten erzielen, die wiederholtausgeführt werden müssen. Lästige Routineaufgaben also, die täglich, wöchentlichoder monatlich ausgeführt werden und bei keinem der Mitarbeiter beliebt sind.Genau solche Prozesse sollten Unternehmer also zunächst in den Fokus nehmen undprüfen, ob eine Automatisierung grundsätzlich möglich ist - sie sind die "lowhanging fruits" der Geschäftsprozess-Automatisierung.Darüber hinaus sollten Mitarbeiter aus Marketing, Vertrieb,Auftragssachbearbeitung, Buchhaltung und Controlling miteinbezogen werden - siewissen am besten darüber Bescheid, welche regelmäßigen Tätigkeiten echteZeitfresser sind und ihnen durch eine Automatisierung neue Freiräume gebenwürden. Das Wegfallen solcher oft monotonen Tätigkeiten steigert die Motivationder Mitarbeiter - wieso nicht einfach die frei gewordene Zeit und Kreativitätdoch besser für andere Dinge einsetzen, die das Unternehmen voranbringen!Tipp 2: AufräumenBevor es an's Automatisieren geht, sollten zunächst die für eine Automatisierunginfrage kommenden Workflows genau hinterfragt werden. Dabei sollte derVerantwortliche jeden Schritt mit einem "Warum?" hinterfragen. Oftmals findensich in den eigenen Analysen etablierte Prozesse, die vor langer Zeit einmalfestgelegt wurden und unter heutigen Rahmenbedingungen deutlich vereinfachtwerden könnten. Auch bürokratische Anforderungen sollten auf ein Minimumreduziert werden. Sind beispielsweise vorhandene Genehmigungs- und