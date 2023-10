Karora meldet eine starke Goldproduktion von 39.548 Unzen im dritten Quartal, einen Goldverkauf von 41.278 Unzen und eine erhöhte Bargeldposition von $84,2 Millionen

TORONTO, 11. Oktober 2023 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen") https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich, für das dritte Quartal 2023 eine starke konsolidierte Goldproduktion von 39.548 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Der Goldabsatz für das dritte Quartal betrug 41.278 Unzen.

Der ungeprüfte konsolidierte Bargeldbestand von Karora belief sich zum 30. September 2023 auf 84,2 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 13 Millionen Dollar gegenüber dem 30. Juni 2023 entspricht.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich freue mich, ein weiteres starkes Produktionsquartal in unseren Betrieben Beta Hunt und Higginsville bekannt zu geben, die in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 insgesamt 120.198 Unzen geliefert haben. Die bisher erzielten Ergebnisse versetzen uns in eine ausgezeichnete Position, um das obere Ende unserer Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen.

Unsere robuste Produktionsleistung im dritten Quartal führte auch zu einem Anstieg unserer Cash-Position um 13 Mio. $ auf 84,2 Mio. $ zum Quartalsende. Diese Stärkung unserer Bilanz geht einher mit den geplanten Investitionen in unseren Wachstumsplan, der sich in erster Linie auf die Verdoppelung des Durchsatzes auf 2 Mtpa in unserer Beta Hunt Mine konzentriert.

Neben der starken Finanzlage, die es uns ermöglicht, unsere Ziele für das Jahr zu erreichen, haben wir einige sehr interessante Explorationsergebnisse gemeldet. In diesem Jahr haben wir starke Ergebnisse von Beta Hunt bekannt gegeben, insbesondere von den Zonen Fletcher und Mason, die sehr vielversprechend für zukünftige Mineralressourcenerweiterungen außerhalb der Hauptgebiete Western Flanks und A Zone sind.

Zu Beginn des letzten Quartals 2023 freuen wir uns darauf, weitere Explorations- und Infill-Bohrungen sowie ein Update zu unseren Erschließungsmeilensteinen bei Beta Hunt bekannt zu geben."

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Die Higginsville Aufbereitungsanlage ist eine kostengünstige 1,6 Mtpa Aufbereitungsanlage, die mit der Kapazität von Karoras unterirdischer Beta Hunt Mine und Higginsville Minen beschickt wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen in seinem gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.