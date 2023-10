Shopping im Wandel Neue Technologien im Online-Handel (FOTO)

Berlin (ots) - Das rasante Wachstum des Online-Shoppings in den letzten Jahren

zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Laut einer aktuellen Studie des

weltweit führenden KI-gestützten Zahlungsnetzwerks und Shopping-Assistenten

Klarna zieht die Mehrheit der Käufer in Deutschland mittlerweile das

Online-Shopping dem Einkauf im stationären Handel vor. Eine Ausnahme bilden die

Babyboomer (über 59-Jährige). Sie bevorzugen nach wie vor den stationären

Handel.



Obwohl der Online-Handel das traditionelle Ladengeschäft in der Präferenz

überholt hat, schätzen die Verbraucher laut der Studie nach wie vor das

insgesamt bessere Einkaufserlebnis in physischen Geschäften - 57 % der Befragten

bestätigten dies. Insbesondere die bessere soziale Interaktion und der

Kundenservice wurden als die beiden wichtigsten Vorteile wahrgenommen.