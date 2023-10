Nach dem Crowdstrike auf eine Horizontalunterstützung aus Sommer 2020 um 101,88 US-Dollar aufgeschlagen war, drehte der Wind in der Aktie und verhalf ihr unter hoher Volatilität im März dieses Jahres zu einem Ausbruch über den vorherigen Abwärtstrend. In der Folge konnte Crowdstreik in dieser Woche auf 185,25 US-Dollar zulegen. Damit wurde allerdings noch nicht das gesamte Aufwärtspotenzial der laufenden Erholungsbewegung, die im übrigen fünfwellig ausfällt und damit einen Impuls darstellt, ausgeschöpft.

Finale Anstiegsphase