Gehalt bleibt wichtigster Faktor für Studierende bei der Wahl eines neuen Jobs

NEW YORK, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Im aktuellen Ranking der weltweit attraktivsten Arbeitgeber (World's Most Attractive Employers, WMAE) 2023 schneiden vor allem die Unternehmen gut ab, die ein hohes Einkommen in der Zukunft, ein attraktives Gehalt sowie professionelles Training und Weiterbildung bieten.

"Die WMAE-Rankings 2023 zeigen hart erkämpfte Erfolge von traditionellen Arbeitgebermarken wie JP Morgan und Mercedes Benz, die beide in diesem Jahr deutlich zugelegt haben", sagt Yusuf Azoz, Chief Executive Officer von Universum.

Universum, der weltweite Marktführer im Bereich Employer Branding, befragte zwischen Oktober 2022 und Mai 2023 über 172.000 Studierende in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen und IT der neun größten Volkswirtschaften. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse:

Apple und Google behalten 2023 ihre Spitzenplätze. Studierende der Wirtschaftswissenschaften ziehen Apple, Google und JP Morgan jeder anderen Arbeitgebermarke vor. Studierende des Ingenieurwesens bevorzugen Google, Microsoft und die BMW Group und für IT-Studierende zählen Google, Microsoft und Apple zu den Top 3.

Facebook setzt seinen Abstieg fort - jetzt auf Platz 35 bei Studierenden der Wirtschaftswissenschaften (- 6 Prozentpunkte), Platz 34 bei Studierenden des Ingenieurwesens (- 10 Prozentpunkte) und Platz 18 bei IT-Studierenden (- 3 Prozentpunkte).

Tesla klettert, trotz seines Rufes als herausfordernder Arbeitgeber, 2023 in den Rankings nach oben. Erstmals im Ranking der Studierenden der Wirtschaftswissenschaften vertreten, schaffte es das Unternehmen direkt auf Platz 38, bei Studierenden des Ingenieurwesens auf Platz 16 (+ 10 Prozentpunkte) und Platz 19 bei IT-Studierenden (+ 9 Prozentpunkte).

Flexible Arbeitszeiten und Work-Life-Balance sind 2023 noch wichtiger - diese beiden Karrierepräferenzen gewinnen damit weiter an Bedeutung, wie sie das bereits seit mehreren Jahren tun.

Universum Global Client Director Richard Mosley sagt, dass die Studie von 2023 einen einzigartigen Einblick in die tatsächlichen Überlegungen der Studierende bei der Wahl ihres ersten Arbeitgebers bietet: "Faktoren der Lebensqualität wie flexible Arbeitszeiten und Work-Life-Balance haben für junge Menschen Priorität, aber Studierende sind bereit, sie gegen andere Faktoren wie ein höheres Gehalt oder gute Referenzen 'einzutauschen'."

Um mehr über diese und weitere Themen zu erfahren, können Sie den vollständigen Bericht zu den weltweit attraktivsten Arbeitgebern herunterladen: www.universumglobal.com/wmae2023

