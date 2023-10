Experten überrascht: Inflationsdruck in den USA bleibt hoch

In den letzten Tagen haben Mitglieder der Zentralbank angedeutet, dass sie möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen müssen , da die Renditen von Staatsanleihen von alleine stark angestiegen sind und die finanziellen Bedingungen verschärft haben. Dies wiederum hat dazu beigetragen, die Befürchtungen der Märkte zu zerstreuen und die Aktien in dieser Woche steigen zu lassen.

Beide Berichte fließen in die politischen Entscheidungen der US-Notenbank ein, die in dem Bemühen, die Inflation einzudämmen, die Zinssätze aggressiv erhöht hat.

Die Märkte betrachten den PPI als Frühindikator für die Inflation, da er eine Vielzahl von Kosten für Pipeline-Güter misst, die in Verbraucherprodukte einfließen. Am Donnerstag wird das US-Arbeitsministerium seinen stark beachteten Verbraucherpreisindex veröffentlichen, der Prognosen zufolge eine leichte Abschwächung des Inflationstempos zeigen wird.

Der Inflationsdruck ging in erster Linie von den Gütern der Endnachfrage aus, die sich im Monatsvergleich um 0,9 Prozent verteuerten, während die Dienstleistungen um 0,3 Prozent zulegten. Im Jahresvergleich stieg der Gesamt-PPI um 2,2 Prozent und damit so stark wie seit April nicht mehr.

In den USA sind die Großhandelspreise (PPI) stärker gestiegen als erwartet, was auf einen schwelenden Inflationsdruck in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeutet.

