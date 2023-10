Stagflation wie in den 1970er Jahren könnte sich wiederholen

Die Angriffe der Hamas auf Israel am Wochenende haben gezeigt, wie geopolitische Risiken plötzlich wieder auftauchen können – zusätzlich zu den überraschenden Schocks des laufenden Jahrzehnts wie der COVID-19-Pandemie und Russlands Einmarsch in der Ukraine, so Makro-Stratege Henry Allen und Research-Analystin Cassidy Ainsworth-Grace von der Deutschen Bank in Frankfurt.

Der Ölpreis reagiert auf politische und wirtschaftliche Schocks oft ziemlich empfindlich, wie auch am Montag deutlich wurde, da die Händler die Auswirkungen der Spannungen im Nahen Osten auf die Rohölversorgung abwägten. Der Anstieg der Energiepreise fügt sich in die wachsende Liste der Ähnlichkeiten mit der Ära der 1970er Jahre ein. Dazu gehören auch die durchweg über den Zielvorgaben liegende Inflation in den großen Volkswirtschaften und der wiederholte Optimismus darüber, wie schnell sie sinken würde. Parallelen sind auch die Streiks von Arbeitnehmern und sogar die zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass dieser Winter durch das El-Niño-Wettermuster dominiert wird, ähnlich wie im Jahr 1971. Diese Wetterkonstellation ist historisch mit höheren Rohstoffpreisen verbunden, so die Deutsche Bank.