Ryanair eröffnet Wartungs-Hangar am Flughafen Nürnberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die irische Billigflug-Gesellschaft Ryanair nimmt am Flughafen Nürnberg einen neuen Wartungs-Hangar in Betrieb. Dort sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen, wie Ryanair am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

