VSBLTY arbeitet mit LuLu Group International, der größten Einzelhandelskette im Nahen Osten, zusammen

PHILADELPHIA, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Retail-Analytics-Technologien und System Security Solutions Company (3S), ihr lokaler Partner, freuen sich, bekanntzugeben, dass sie eine Vereinbarung mit Lulu Group International zum Einsatz ihrer „Store as a Medium"-Technologie in LuLu-Einzelhandelsgeschäften unterzeichnet haben. Die LuLu-Gruppe mit Hauptsitz in Abu Dhabi gehört zu den 50 am schnellsten wachsenden Einzelhandelsunternehmen der Welt.

Digitale Displays werden in ausgewählten Filialen installiert, mit der Aussicht auf einen Rollout in über 200 Filialen in den nächsten 2 Jahren, basierend auf Daten aktueller Kennzahlen. Zu den ersten Installationen gehören Smart Cooler-Bildschirme, 55-Zoll-Bildschirmkioske und Gondelköpfe mit digitalen Headern und Regalschienen.

VSBLTY wird seine DataCaptor-Software-, Kamera- und Sensortechnologie mit seiner künstlichen Intelligenz (Maschinellem Lernen und Computer Vision) nutzen, um anonyme Echtzeit-Kundenanalysen sowie die Messung von Impressionen bereitzustellen. DataCaptor wird mit dem CMS (VisionCaptor) von VSBLTY kombiniert, das individuell ausgelöste Inhalte liefert, je nachdem, wen die Kamera „sieht", entweder nach Alter oder demografischen Merkmalen. Zusätzliche Attribute können hinzugefügt werden, wenn maschinelle Lernprozesse abgeschlossen wurden.

Das wichtigste langfristige Ziel wird in der Maximierung des Umsatzes in Ladengeschäften mithilfe aktueller und zukünftiger Handels- und Medienprogramme sowie der Erfassung und Optimierung von First-Party-Daten bestehen. Das Programm kann auch in Verbindung mit dem Treueprogramm von LuLu entwickelte Marketingtaktiken einsetzen.

Das „Store as a Medium"-Programm wird mehrere Einnahmequellen für die Partnerschaft generieren, unter anderem Projektmanagementgebühren, Media Sales, Content-Management und SaaS-Gebühren für VisonCaptor und DataCaptor.

„Wir freuen uns sehr, mit Unternehmen vom Kaliber von Lulu Group International und 3S im Nahen Osten zusammenzuarbeiten", erklärte Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Die Marktdurchdringung von Lulu ist unübertroffen in der Region und sie sind perfekt positioniert, um zum führenden Retail-Media-Network im Nahen Osten aufzusteigen. Dies ist eine äußerst aufregende Zeit für VSBLTY, in der wir weitere internationale Programme implementieren und Anerkennung für die Bereitstellung der besten KI-Tools für Einzelhändler und Marken erlangen, um das am schnellsten wachsende Werbemodell der Welt zu nutzen."