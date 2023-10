Kompakttraining erneuert erfolgreich Zertifizierung

Hamburg (ots) - Digitale Prozesse, festes Trainerteam & regelmäßige Termine -

Hamburger Weiterbildungsanbieter sitzt fest im Sattel - Zertifikat mit Sternchen



Die Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/) ist einer

der wenigen Seminaranbieter, welcher nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert ist.

In diesem Jahr konnte der renommierte Weiterbildungsdienstleister seine

Zertifizierung erfolgreich erneuern und hält damit das Alleinstellungsmerkmal am

Bildungsmarkt.