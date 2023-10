Palantir – die sicherste Aktie der Welt

Eine Kursverdreifachung legte die Palantir-Aktie bereits seit Jahresbeginn aufs Börsenparkett. Nach einer kurzen Korrektur eilt der Titel unter hohem Volumen nun erneut in Richtung des Jahreshochs bei 20,24 US-Dollar, was charttechnisch ein weiteres Kaufsignal zumindest in die Regionen zwischen 27 US-Dollar und 28 US-Dollar generieren dürfte. Trotz einer ambitionierten Bewertung und verhaltenen Analystenstimmen – HSBC vergab in ihrer aktuellen Studie ein „Hold“-Rating mit einem Kursziel von 16,00 USD – eilt der Kurs des Datenanalyseunternehmens aus Denver in Colorado von Hoch zu Hoch.

Digitale Kriegsführung als Wunderwaffe

Einer der Gründe der Outperformance ist die zunehmende Bedeutung von Big Data und künstlicher Intelligenz in der modernen Kriegsführung. Bereits seit Anfang des Jahres setzt die Ukraine die Palantir-Software in breitem Maße ein. So würden Satellitenbilder, Informationen von Wärmesensoren und weitere Daten gesammelt und mithilfe von Künstlicher Intelligenz Karten vom Schlachtfeld modelliert. So äußerte sich CEO Alex Karp bereits im Februar gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass "seine Software für den Großteil des Targetings in der Ukraine verantwortlich sei." Unter Targeting versteht man im Fachjargon das Finden von Zielen, in diesem Fall der russischen Artillerie.

Durch die zunehmenden Spannungen in der globalen Geopolitik, wie den am Wochenende stattgefundenen Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Staatsgebiet Israels dürften digitale, intelligente Früherkennungssystem immer mehr an Bedeutung gewinnen. Palantir ist in diesem Segment mit einer Erfahrung von rund 20 Jahren Marktführer und dürfte vor allem von weiteren Aufträgen der öffentlichen Behörden und Staaten profitieren.

Weitere Order der US-Streitkräfte

Einen neuen Auftrag über ein Volumen von 250 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis zum Jahr 2026 bekamen die Datenspezialisten Anfang der Woche von der US-Army. Die Absicht des Kunden liegt darin, zusätzliche Fähigkeiten zur Unterstützung der Kampfkommandos, der Streitkräfte, der Intelligence Community und der Spezialeinheiten bereitzustellen, die weiterhin künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen testen, nutzen und somit skalieren können.

Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes 11 bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren: Jetzt Stefan Klotters Report zum Sektoren-Trading herunterladen!!

Die Palantir Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 17,89USD gehandelt.

Autor: mar für wallstreetONLINE Zentralredaktion