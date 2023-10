Huawei und du präsentieren gemeinsam die erste 5.5G-Villa der Welt und läuten damit die neue Ära des 10G-Smart-Home ein

Die 5G-A-Villa ist ein Musterbeispiel für die nahtlose Integration von Spitzentechnologien und bietet ein unvergleichliches Smart-Home-Erlebnis, das sich durch Anwendungen wie brillenloses 3D und XR auszeichnet. Verbraucher verlangen zunehmend nach besseren Erlebnissen, dies treibt die Entwicklung von Inhalten und Anwendungen voran, was wiederum die Anforderungen an die Netzkapazitäten erhöht. Um diesem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, erkennen die Betreiber die Notwendigkeit, ihre Heimnetzwerke auf beachtliche 10 Gbit/s auszubauen.

Bei der Markteinführung kommentierte Fahad Al Hassawi, CEO von du: „Seit Beginn der 5G-Ära ist Fixed Wireless Access (FWA) ein Katalysator für die Transformation, der uns in die Lage versetzt, unseren geschätzten Kunden hochmoderne Lösungen zu bieten. Als Pioniere auf diesem Gebiet fühlen wir bei du uns geehrt, mit solchen Innovationen neue Wege ebnen zu können. Unsere langjährige Partnerschaft mit Huawei hat sich stets als erfolgreich erwiesen und mit der Einführung von FWA² sind wir nun in der Lage, die Grenzen des Nutzererlebnisses neu zu definieren und unseren Abonnenten den Zugang zu einer unvergleichlichen Internetkonnektivität innerhalb von Gebäuden zu bieten."

Li Peng, Corporate Senior Vice President von Huawei und President von Huawei Carrier BG, schloss sich dieser Meinung an: „Huawei ist begeistert, heute die Technologie dieser 5G-A-Villa im Haus der Zukunft vorstellen zu können. Das Vorzeigeprojekt bietet einen Einblick aus erster Hand in die unendlichen Möglichkeiten, welche die 5G-Advanced-Technologie den Haushalten der Zukunft bietet und in die Verbesserungen, die 5G-A für Mobilfunknutzer mit sich bringen wird. Dies ist das Ergebnis des kontinuierlichen Strebens von du nach der Verbesserung der digitalen Erfahrung. Dieser Erfolg ist erst der Anfang. Huawei wird du auch in Zukunft beim Aufbau der leistungsfähigsten 5G-Netze unterstützen, die kommerzielle Nutzung von 5G-Advanced-Netzen erschließen und gleichzeitig die Führungsposition von du in dieser transformativen Ära stärken."