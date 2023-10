Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wuppertal (ots) - Trotz einer guten Auftragslage droht das Wachstum bei vielenLogistik-, Fertigungs- und Industrieunternehmen zu stagnieren. Grund dafür sinddie fehlenden qualifizierten Mitarbeiter, um ihre Aufträge abzuarbeiten. DasThema Mitarbeitergewinnung ist daher auch für Industrie- und Logistikbetriebemittlerweile ein entscheidender Faktor bei der Aufrechterhaltung ihrerWettbewerbsfähigkeit. Als Experte für Personalmarketing und Geschäftsführer vonSocialMate Recruiting unterstützt Niklas Klein Industrieunternehmen dabei,qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Warum Quereinsteiger in diesemZusammenhang heute einen wichtigen Wettbewerbsvorteil ausmachen und wie esgelingt, sie innerhalb kurzer Zeit vollkommen in das Unternehmen zu integrieren,erfahren Sie hier.Zahlreiche Unternehmen sehen sich heute mit großen Herausforderungen bei derRekrutierung von Mitarbeitern konfrontiert: Trotz ihrer Versuche wollen dieBewerbungen einfach nicht eingehen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Betriebeauf speziell ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind - die IHK Ausbildung ansich reicht in vielen Fällen nicht mehr aus. Vielmehr wird eine ausgeprägteBerufserfahrung im einzusetzenden Bereich erfordert. "Das Finden solcherspezialisierten und erfahrenen Fachkräfte gestaltet sich natürlich schwieriger -Unternehmen, die solche hochqualifizierten Mitarbeiter unbedingt benötigen,haben also deutlich größere Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen und imMarkt zu wachsen", sagt Niklas Klein, Geschäftsführer von SocialMate Recruiting."Daher ist es essenziell, dass Unternehmen ihre Weiterbildungsmaßnahmengrundsätzlich überdenken und anfangen, sich in diesem Punkt professionell undsystematisiert aufzustellen. So haben Unternehmen, die im Fachbereichunerfahrene Mitarbeiter durch effiziente Weiterbildung und Teilqualifikationenschnell auf Flughöhe bringen können, einen entscheidenden Vorteil", erklärt derRecruiting-Experte. Mit seiner Marketingagentur ist Niklas Klein seit 2017 fürrenommierte Großunternehmen tätig und erlebte die Zuspitzung desFachkräftemangels bei seinen Kunden aus nächster Nähe. Dieser Not entstammte dieIdee zur Modifizierung seiner erfolgreichen Marketingmethoden, um für seineKunden fähige und motivierte Mitarbeiter zu rekrutieren und sie anschließendmöglichst effizient aus- und weiterzubilden.Der Wandel in der Mitarbeiterweiterbildung: Vorurteile und innovative LösungenEinige Unternehmen erwarten bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiterausschließlich erfahrene Fachkräfte mit spezialisierten Qualifikationen. Dochdiese Strategie birgt Risiken: So dauert die Findung neuer Mitarbeiter nicht nur