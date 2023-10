Blaubeuren (ots) - Der Unternehmer und Business-Mentor Andreas Klar unterstützt

Gründer im Coaching-Bereich mit seinem selbst entwickelten Erfolgssystem

KundenSOG bei dem Aufbau ihres Experten-Business. Seine "Mission Freiheit"

möchte Beratern und Trainern dabei helfen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen

anhand der aktuellen Marktlage zu analysieren. Ein breites Spektrum an Workshops

und Mentoring-Programmen ermöglicht es vielen seiner Kunden, sechsstellige

Umsätze zu erzielen. Dabei sind sieben Wachstumstreiber entscheidend für ein

solides Business.



Auch wenn etliche Berater sich als wahre Koryphäen auf ihrem jeweiligen

Fachgebiet erwiesen haben, kommt es immer wieder dazu, dass sie nicht die

erwarteten ökonomischen Erfolge erzielen. Wer einerseits zwar über viel Wissen

und Fachkenntnis verfügt, andererseits jedoch nur unzulänglich über ökonomische

und marketingstrategische Belange informiert ist, wird von potenziellen

Interessenten nicht wahrgenommen und somit schnell von der Konkurrenz

überflügelt. "Leider verstehen viele exzellente Experten viel zu wenig von den

Gesetzen, die am Coaching-Markt herrschen und verlieren dadurch wertvolle

Gelegenheiten für das Wachstum ihres Business aus dem Auge", weiß der

Business-Mentor Andreas Klar.





"Ich bin selbst Unternehmer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und weiß, wiesteinig der Weg zum Erfolg sein kann. Mein Konzept 'Mission Freiheit'konzentriert sich daher genau auf diejenigen Aspekte des Coaching-Business, diemeine Kunden bislang vernachlässigt haben", erklärt der Experte. Im Rahmenseiner Business Mentor GmbH entwickelte er daher das KundenSOG-Prinzip, das denSchwerpunkt auf einzigartiges Marketing legt. Insgesamt legt Andreas Klar in derZusammenarbeit Wert auf unterschiedliche Vermittlungswege, wie Seminare,Beratungen, Einzelcalls und eine interne Akademie, um den Teilnehmern zusechsstelligen Umsätzen zu verhelfen. Ein erfolgreiches Business basiert aufunterschiedlichen Wachstumstreibern, die je nach Wirtschaftszweig undGeschäftsmodell variieren können. Folgende Tipps helfen Unternehmern dabei, dieeinzelnen Treiber beständig zu analysieren, um flexibel auf die Marktlagereagieren zu können.Tipp 1: Besteht eine Nachfrage nach einem Coaching-Angebot?Nachfrage lässt sich konkret validieren, weshalb jeder Gründer vorab klärensollte, ob für sein Expertenwissen ein wirklicher Markt besteht. Nur wenn einerkennbares Interesse an einer Dienstleistung vorhanden ist, lässt sich dieseals Geschäftsmodell realisieren.Tipp 2: Einzigartige Positionierung am MarktUnverwechselbarkeit ist ein Muss, wenn es um die richtige Platzierung auf dem