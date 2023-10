PEKING, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der syrische Boxer Ahmad Ghousoon holte am 4. Oktober im 80-kg-Wettbewerb der Männer eine hart erkämpfte Bronze-Medaille und damit die einzige Medaille Syriens bei den 19. Asienspielen in Hangzhou.

Aufgrund des Konflikts und der Wirtschaftsblockade in ihrem Heimatland sind Probleme wie schlechte Trainingseinrichtungen die Realität, mit der syrische Sportler in den letzten zehn Jahren konfrontiert waren. Doch Ghousoon und andere syrische Athleten haben ihren Traum von der Teilnahme an den Asienspielen niemals aufgegeben.