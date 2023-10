Nutzung der Möglichkeiten der Branche zur Maximierung des geschäftlichen Nutzens von 5G

DUBAI, VAE, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das jährliche Global Mobile Broadband Forum (MBBF) von Huawei startete gestern in Dubai. Die Veranstaltung begann mit einer per Livestream übertragenen Diskussion zwischen dem amtierenden Vorsitzenden von Huawei, Ken Hu, und dem Generaldirektor der GSMA, Mats Granryd, über den aktuellen Stand der 5G-Entwicklung und Zukunftsprognosen.

„Die Technologie ändert sich sehr schnell, und jeden Tag entstehen neue Anforderungen", sagte Hu. „Daher müssen sich unsere Netzwerke auch zukünftig weiterentwickeln. Unsere gesamte Branche muss sich auf die Zukunft vorbereiten und die Investitionen in 5G maximieren. Deshalb arbeiten wir so intensiv an 5G-Advanced."