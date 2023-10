Mit Sandalen aufs Börsenparkett: Birkenstock mit enttäuschendem Debüt

Mit dem Luxusgüterkonzern LVMH im Rücken stürmt die Kultmarke aus dem Westerwald and die New Yorker Börse. Die Birkenstock-Aktie wurde am Mittwochnachmittag erstmals auf dem Parkett der NYSE gehandelt. Wie Reuters berichtet, deutet sich zum vielbeachteten Handelsstart allerdings eine Kursenttäuschung an. Die Aktie sind auf dem Weg rund 13 Prozent unter dem Ausgabepreis zu eröffnen, in einer Range von 40 bis 42 US-Dollar.

Das Unternehmen wird mit bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Dientagabend war der Ausgabepreis von 46 US-Dollar pro Aktie festgesetzt worden. Er lag in der Mitte der anvisierten Preisspanne. Insgesamt erlöst das Unternehmen mit seinen 32 Millionen ausgegebenen Aktie knapp 1,5 Milliarden US-Dollar.