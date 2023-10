Mit prominenter Präsenz in der Pop-Kultur, unter anderem durch die australische Schauspielerin Margot Robbie, welche in der diesjährigen Kinohit "Barbie" ein Paar rosa Birkenstocks präsentierte, konnte die Marke zusätzliche Aufmerksamkeit generieren und ein verstärktes Online-Suchinteresse auslösen.

"Es ist klar, dass es eine gewisse Vorsicht unter den Anlegern gibt, was den weiteren Weg der Marke angeht, da der Preis von 46 Dollar pro Aktie in der Mitte und nicht am oberen Ende der anfänglichen Spanne lag", sagte Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.

Birkenstock, bekannt und anerkannt für seine komfortablen und gleichzeitig stilvollen Sandalen, ist das vierte große Unternehmen, das in den letzten vier Wochen einen US-Börsengang gewagt hat. Die IPOs von Arm Holdings, Instacart und Klaviyo konnten durchaus positive Börsendebüts feiern, ließen allerdings in den Tagen danach wieder Federn.

Das Unternehmen wird mit bis zu 9,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Dientagabend war der Ausgabepreis von 46 US-Dollar pro Aktie festgesetzt worden. Er lag in der Mitte der anvisierten Preisspanne. Insgesamt erlöst das Unternehmen mit seinen 32 Millionen ausgegebenen Aktie knapp 1,5 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Luxusgüterkonzern LVMH im Rücken stürmt die Kultmarke aus dem Westerwald and die New Yorker Börse. Die Birkenstock-Aktie wurde am Mittwochnachmittag erstmals auf dem Parkett der NYSE gehandelt. Wie Reuters berichtet, deutet sich zum Handelsstart ein Kursplus von vier Prozent an.

Schuhhersteller an der Börse Mit Sandalen aufs Börsenparkett: Birkenstock startet mit Plus in den Handel!

