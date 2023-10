EVERSANA erweitert globale Vermarktungskapazitäten und stärkt Agenturnetzwerk durch Übernahme der Healthware Group

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Chicago und Salerno, Italien (ots/PRNewswire) - Healthware fusioniert ab sofortmit EVERSANA INTOUCH und wandelt sich von einer langjährigen Partnerschaft zueinem globalen, preisgekrönten Full-Service-Agenturnetzwerkhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3992928-1&h=4293382067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3992928-1%26h%3D3785194569%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eversana.com%252F%26a%3DEVERSANA&a=EVERSANA , ein führenderAnbieter globaler kommerzieller Dienstleistungen für dieBiowissenschaftsbranche, gab heute die Übernahme der Healthware Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3992928-1&h=3431081123&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3992928-1%26h%3D757661626%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.healthwaregroup.com%252F%26a%3DHealthware%2BGroup&a=Healthware+Group)bekannt, einer Full-Service-Agentur und Innovationsberatungsagentur mitHauptsitz in Salerno, Italien. Die Übernahme erweitert mit sofortiger Wirkungdas Europageschäft von EVERSANA und seine weltweiten Fähigkeiten, Pharma-,Medizinprodukt- und aufstrebenden Biotech-Unternehmen bei der weltweitenEinführung ihrer Produkte, der Erweiterung ihres Marktzugangs oder der Lösungindividueller geografischer und marktspezifischer Herausforderungen zuunterstützen."Die heutige Ankündigung ist der nächste bedeutende Schritt auf unserem Weg, dieKommerzialisierung neu zu erfinden, indem wir die unserer Meinung nach bestenDienstleistungsanbieter der Welt effektiv integrieren", sagte Jim Lang, CEO vonEVERSANA. "Die Zeiten isolierter, ineffektiver Maßnahmen oder regionalerStrategien sind vorbei. Unsere Kunden benötigen eine globale Strategie undintegrierte kommerzielle Dienstleistungen, die mit der richtigen Marktexpertisekombiniert werden. Und jetzt, mit einem noch stärkeren globalenAgentur-Powerhouse, das mit dem gesamten kommerziellen Ökosystem von EVERSANAverbunden ist, treiben wir unser Engagement voran und bieten unseren Kunden eineunübertroffene Unterstützung für Marken auf der ganzen Welt."Healthware wird nahtlos in EVERSANA INTOUCH integriert; von einem etabliertenJoint Venture zu einer skalierten globalen OrganisationMit mehr als 150 Mitarbeitern und mehreren Niederlassungen in Italien, Finnlandund Großbritannien geht Healthware nahtlos in das globale Agenturnetzwerk vonEVERSANA, EVERSANA INTOUCH, über. Die beiden preisgekrönten Agenturnetzwerkearbeiten seit 2017 zusammen, nachdem Healthware eine Joint-Venture-Vereinbarung