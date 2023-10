S&P 500 - Rücklauf zur Unterstützung bei 4.300 Punkten?

Zuvor hieß es im Insight: "Als Signalgeber gilt weiterhin die Unterstützung bei 4.200 Punkten. Solange die Unterstützung um 4.200 Punkten weitgehend hält, sollte nun die Oktober-Erholung bis etwa 4.370 Punkte zum 10er-EMA im Wochenchart weiterlaufen. In der Folge ist dann mit einem erneuten Kursrückgang bis Ende Oktober zu rechnen. Gefolgt von einer möglichen Jahresendrallye ab Anfang November. (...) Das hat bisher gepasst. Die Long-Position um 4.250 Punkte hat das Kursziel bei 4.340 Punkten erreicht. Der S&P 500 sollte nun noch etwas weiter hochlaufen, bevor dann erneut Short-Positionen erwogen werden könnten."

Der S&P 500 ist in der Folge noch weiter hochgelaufen, könnte aber mit dem heutigen bisherigen Tageshoch das Verlaufshoch der Erholung gesehen haben und erneut nach unten abdrehen. Der 50er-EMA gilt zudem oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Es bietet sich eine Short-Position an.