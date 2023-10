BEIRUT (dpa-AFX) - Aus Angst vor einer möglichen militärischen Eskalation zwischen der schiitischen Miliz Hisbollah und dem israelischen Militär verlassen viele Libanesen den grenznahen Süden des Landes. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beschrieb die Dörfer dort am Mittwoch als ausgestorben. Der Bürgermeister des Grenzdorfes Al-Dhahira etwa rechnete nicht mit einer raschen Verbesserung der Lage. "Ich habe meine Frau und meine beiden kleinen Töchter nach Beirut geschickt", sagte er der dpa. Das Dorf wurde am Montag von israelischem Beschuss getroffen, nachdem Kämpfer aus dem Libanon versucht hatten, nach Israel vorzudringen.

Bewohner aus der Hafenstadt Tyros fühlten sich an vorige schwere Konflikte mit Israel erinnert. "Ich habe im letzten Krieg mit Israel im Jahr 2006 ein Kind verloren. Ich möchte kein weiteres verlieren", sagte Fatima Schueib aus Tyros. Einige Bewohner wollen ihre Heimatdörfer hingegen nicht verlassen: "Wir sind bereit, hier zu sterben, wir sind nicht bereit, unsere Häuser den Israelis zu überlassen", sagte Hania Tabaja aus dem Dorf Dschebien.

Die Hisbollah signalisierte am Mittwoch nach der Entsendung eines US-Flugzeugträgers ins östliche Mittelmeer Kampfbereitschaft: "Der Widerstand ist bereit zur Konfrontation." Die Organisation hat großen Einfluss in dem Mittelmeerland nördlich von Israel und gilt als enger Verbündeter des Irans, ist militärisch gut ausgerüstet und mit dem jüdischen Staat verfeindet. In den vergangenen Tagen gab es mehrere kleine Gefechte zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär.

"Was wir derzeit an der Grenze erleben, ist ein Schattenboxkampf", sagte Experte Makram Rabah in Beirut. Eine militärische Eskalation schließt er nicht aus. "Wenn die Kämpfe zwischen Hamas und Israel beendet sind, wird Israel sich darauf konzentrieren müssen, die Hisbollah einzudämmen", so Rabah. Die Hisbollah habe seiner Einschätzung nach eine Hauptrolle bei der Vorbereitung und beim Training der Hamas-Kämpfer gespielt. Er fügte hinzu: "Wenn aus dem Iran den Befehl zur Frontöffnung kommt, wird die Hisbollah keine Sekunde zögern."/arj/DP/ngu