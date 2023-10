LBS-Broschüre "Markt für Wohnimmobilien 2023" erschienen / Daten - Fakten - Trends zum deutschen Wohnungsmarkt

Potsdam (ots) - Der Immobilienpreisspiegel "Markt für Wohnimmobilien 2023" der

Landesbausparkassen ist soeben erschienen. Neben der gebundenen Broschüre sind

die Informationen ab sofort auch online unter

http://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de abrufbar. Beide Medien geben ein

umfassendes Bild über die Wohnungsmarktsituation.



Die aktuellen Kaufpreise für neue und gebrauchte Eigenheime, Eigentumswohnungen

sowie Bauland sind für 995 Städte und Gemeinden dargestellt. Zusätzlich gibt es

eine Untergliederung in Ortsteile der 14 größten Städte Deutschlands. Für

Ostdeutschland sind das Berlin, Dresden, Leipzig. Ergänzend sind 400 Städte und

Gemeinden erfasst, die für den regionalen Immobilienmarkt eine höhere Bedeutung

haben. Gründe hierfür sind zum Beispiel eine hohe Auspendlerzahl in größere

Städte, überdurchschnittliche Zuwanderung oder überproportionale Bautätigkeit.





Beide Publikationen erlauben einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Zahlenzum Wohnungsmarkt sowie eine schnelle Recherche nach zahlreichen Kriterien.Kurze Analysen zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- und Vermögensbestand sowie zurWohneigentumsbildung ergänzen den Preisspiegel. Eine eigene Rubrik befasst sichmit dem Thema "Wohneigentum und Klimaschutz". Außerdem finden Interessierteaktuelle Ausführungen zu relevanten gesamtwirtschaftlichen Einflussgrößen wiedie Entwicklung von Einkommen, Sparquote sowie Baupreisen und Mieten. Ergänzendgibt es eine Einschätzung, was Bau- und Kaufwillige im aktuellen Umfeld für denErwerb der eigenen vier Wänden tun. Grundlage des Preisspiegels und derMarkteinschätzungen ist die jährliche Befragung der LBS-Immobilienexperten.Die kostenlose Broschüre kann schriftlich beim LBS-Versandservice, Stichwort"Immobilienmarkt 2023", Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim, per Faxunter 02225/8893-393 oder Email an mailto:lbs@druckcenter.de bestellt werden.Auf der Broschürenrückseite befindet sich ein QR-Code, der zum Internetauftritthttp://www.lbs-mfw.de weiterleitet.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: mailto:Ariane.Greiner@lbs-nordost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171765/5623764OTS: LBS Landesbausparkasse NordOst AG