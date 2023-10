Messe Berlin - Baustart der drittgrößten deutschen Dach-Solaranlage mit Solarmodulen von LONGi Solar (FOTO)

Berlin (ots) - Der offizielle Baustart der drittgrößten Solar-Aufdachanlage

Deutschlands begann in Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und

dem öffentlichen Leben. Die Berliner Stadtwerke installieren auf über 20 Dächern

der Messe Berlin eine 50.000 m² große Solaranlage, die eine Spitzenleistung von

8,5 Megawatt hat. Rund 20.000 Solarmodule der Serie Hi-MO X6 des

PV-Weltmarktführers LONGi Solar werden dafür verbaut. Die Installation übernimmt

die VODASUN-Unternehmensgruppe, ein Münchner Photovoltaik-Spezialist. Ab der

Fertigstellung in 2025 spart die Messe Berlin rund 2.900 Tonnen CO2 pro Jahr ein

und lässt Großveranstaltungen künftig klimaneutral werden.



Pro Jahr wird die Solaranlage rund 8,5 GWh Strom produzieren, was einem

Verbrauch von 3.666 Zwei-Personen-Haushalten entspricht. Der produzierte Strom

soll zu 80 % auf dem Messegelände genutzt und zu 20 % in das Berliner Stromnetz

eingespeist werden. So reduziert die Messe ihren CO2-Fußabdruck und leistet

einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende in Berlin.