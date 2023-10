Offiziell bestätigt wurden die Angaben zunächst nicht. Nach Angaben eines Downing-Street-Sprechers von Anfang der Woche halten sich in Israel und dem Gazastreifen schätzungsweise 50 000 bis 60 000 britische Staatsbürger und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft auf, die große Mehrheit in Israel.

LONDON (dpa-AFX) - Bei dem Terror-Angriff der islamistischen Hamas in Israel sind Berichten britischer Medien zufolge 17 britische Staatsbürger getötet worden oder werden noch vermisst. Das berichtete unter anderem die BBC am Mittwoch unter Berufung auf nicht näher benannte Regierungsquellen. Darunter seien auch Kinder, hieß es.

Medien 17 britische Staatsbürger in Israel getötet oder vermisst

