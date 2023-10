Berlin/Wien/Zürich (ots) - Ihr Gebäude könnte als Nächstes vorgestellt werden



Daibau, das für seine Plattform für die Suche nach Auftragnehmern im

deutschsprachigen Raum bekannt ist, freut sich, seine neue Initiative

vorzustellen: Daibau Architektur . Dieses Projekt zielt darauf ab,

bemerkenswerte und einzigartig gestaltete Gebäude und Häuser in Deutschland,

Österreich und der Schweiz hervorzuheben.



Mit seiner etablierten Präsenz im architektonischen Bereich sieht Daibau sein

Projekt Daibau Architektur als Erweiterung seiner bestehenden Bemühungen, Design

zu dokumentieren und wertzuschätzen. Das Projekt soll eine Ressource für

diejenigen sein, die sich für architektonische Entwicklungen in den

deutschsprachigen Ländern interessieren.





Wichtig ist, dass Daibau seinen LeserInnen und der breiteren Gemeinschaft dieMöglichkeit zur Mitwirkung bietet.Kennen Sie ein Gebäude, das Anerkennung verdient? Oder ein Haus, das sich durchsein Design abhebt?Wir begrüßen Empfehlungen. Sei es ein malerisches Haus in Österreich, einfunktionales Büro in Deutschland oder eine Villa in der Schweiz mitbemerkenswertem Design - wir sind interessiert.Mit Daibau Architektur möchten wir Gebäude und ihre Geschichten abdecken und dieGedankengänge hinter ihrem Design darstellen. Es ist uns besonders wichtig,unsere Gemeinschaft in dieses Vorhaben einzubeziehen und ihre Vorschläge undErkenntnisse zu berücksichtigen."Wir glauben, dass Architektur mehr ist als nur Bauwerke; es geht um Erzählungenund Designprinzipien. Daibau Architektur bietet eine Plattform, um dieseErzählungen zu erkunden und zu teilen", erwähnte Urska Vogrin, Projektleiterinvon Daibau Architektur für die DACH-Region.Wenn Sie ein Gebäude vorschlagen möchten oder mehr über das Projekt DaibauArchitektur erfahren möchten, besuchen Sie doch unsere Websites in Deutschland(https://www.daibau.de/magazin) , Österreich (https://www.daibau.at/magazin) ,der Schweiz (https://www.daibau.ch/magazin) oder nehmen Sie Kontakt auf unterarch@daibau.de.Pressekontakt:DAIBAU GmbH0049 21 136 189 060mailto:arch@daibau.dehttps://www.daibau.de/https://www.daibau.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154526/5623779OTS: DAIBAU GmbH