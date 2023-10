Singapur (ots) -



- Seit Gründung 2016 ist SFF23 das 8. Singapore Fintech Festival

- Veranstalter erwarten über 65.000 Teilnehmer von Zentralbanken und

Regulierungsbehörden sowie aus der Finanzindustrie- und FinTech-Branche

- Ein Schwerpunkt ist der Einsatz von KI u. a. durch Aufsichtsbehörden, im

Risikomanagement undVerbraucherschutz, sowie bei der Beschleunigung des

Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Zukunft und im Kampf gegen wirtschaftliche

Ungleichheit



Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich das Singapore Fintech Festival

(SFF23) zu einer Bewegung und Community entwickelt, die die Finanzwelt der

Zukunft kontinuierlich weitentwickelt. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus

erneut auf der Weiterentwicklung der Finanzwelt und ihrer Stakeholder.





Die Bedeutung des Singapore Fintech Festivals wird nicht zuletzt durch diehochkarätigen Teilnehmer unterstrichen. Hierbei legen die Veranstalterbesonderen Wert auf eine ausgewogene Mischung aus Vertretern von Zentralbanken,Regulierungsbehörden, Entscheidungsträgern der Finanzdienstleistungsindustrie,FinTech sowie des Kapitalmarkts. Zugesagt haben unter anderen bereits folgendePersönlichkeiten:- Ajay Banga, Präsident der Weltbank,- Ravi Menon, Managing Director der Monetary Authority ofSingapore,- Anil Wadhwani, Chief Executive Officer von Prudential plc,- Bill Winters, Group Chief Executive von Standard Chartered,- Hon Caroline D. Pham, Kommissarin der U.S. CommodityFutures Trading Commission- Eric Jing, Chief Executive Officer von Ant Group,- François Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France,- Mairead McGuinness, Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilitätund Kapitalmärkte der Europäischen Kommission und viele andere.4 aufregende TageDie Veranstalter, die Monetary Authority of Singapore (MAS) und Elevandi, eineaus der MAS ausgegründete non-profit Organisation, bereiten sich darauf vor,mehr als 65.000 Teilnehmer aus über 130 Ländern zu einem einwöchigen Festivalwillkommen zu heißen. Das SFF23 beginnt am 14. November mit dem "Capital meetsPolicy Dialogue" und dem "Elevandi Insight Forum". Vom 15. bis 17. Novemberfindet die eigentliche Messe statt. Während dieser Veranstaltungstage erwartendie Besucher, zahlreiche Roundtable-Diskussionen und interaktive Workshops zuSchwerpunktthemen, Vortrags- und Diskussionsbühnen sowie über 800 Aussteller.Weiterentwicklung des FinanzsystemsKonzepte wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), tokenisierte Einlagen,Stablecoins und mehr stellen traditionelle Vorstellungen von Währung, Einlagen