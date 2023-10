Erster vollautomatischer SAP-Berater - Fluch oder Segen? (FOTO)

Berlin/Wien (ots) - In einer Ära, in der künstliche Intelligenz immer stärker in

den Vordergrund tritt, präsentiert Sysparency den weltweit ersten

vollautomatischen und digitalen SAP-Berater, der auf KI-Technologie basiert.



Dieses innovative Softwaresystem verspricht die Art und Weise, wie Unternehmen

SAP-Lösungen optimieren und weiterentwickeln, zu revolutionieren. Während

Sysparency, das renommierte Spin-off des österreichischen JKU-Forschungszentrums

Software Competence Center Hagenberg,diese Neuerung als Revolution in der

SAP-Beratungsbranche feiert, bleiben einige Branchenkenner skeptisch und warnen

vor den potenziellen Risiken. Sysparency, bekannt für seine innovativen

Softwareanalysewerkzeuge, bestätigt, dass ihr neuer digitaler SAP-Berater

bereits Unternehmen dabei unterstützt, komplexe SAP-Systeme und

Geschäftsprozesse durch automatisierte Analyse und Dokumentation zu optimieren.

Laut Sysparency CEO, Florian Schnitzhofer, soll die KI-gestützte Plattform die

Lücke schließen, die häufig durch den Weggang von erfahrenen SAP-Mitarbeitern

und den Verlust von implizitem Wissen über Unternehmenssoftware entsteht.