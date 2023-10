Zahlen, Daten, Fakten / Jahresbilanz der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) zum 82. Bayerischen Ärztetag in Landshut

München (ots) - Ärztinnen und Ärzte in Bayern



Die Zahl aller gemeldeten Ärztinnen und Ärzte stieg zwischen 30.September 2022

und 30. September 2023 von 92.451 auf 94.378. Ein Zuwachs von 2,1 Prozent. Davon

sind 48.631 Männer (Vorjahr: 48.117) und 45.747 Frauen (Vorjahr: 44.334). Die

Zahl der Ärzte erhöhte sich um 1,1 Prozent und die der Ärztinnen um 3,2 Prozent.

Aktuell sind bei der BLÄK 12.224 ausländische Ärztinnen und Ärzte gemeldet.



Arbeitsmarkt





Die Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte stieg von 68.712(Stichtag30.9.2022) auf 69.708 (Stichtag 30.9.2023). Das ist ein Zuwachs von 1,5Prozent. In der BLÄK-Statistik werden die Arbeitszeiten der Ärztinnen und Ärztenicht berücksichtigt. Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte werden gleichgezählt(reine Kopfstatistik). Die Zahlen liefern deshalb keine Aussage über den Umfangder ärztlichen Tätigkeit. Die Studie "Ärztinnen und Ärzte in Deutschland" derUniversität Bremen aus dem Jahr 2016 (n=1.388) ergab, dass rund 27 Prozent derbefragten Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit arbeiten und 73 Prozent in Vollzeit(mehr als 35 h/Woche). Ärztinnen liegen mit einer Teilzeitquote von 40 Prozentdeutlich vor den Teilzeitärzten mit 6,5 Prozent. Außerdem muss berücksichtigtwerden, dass in einer "Gesellschaft des langen Lebens" und durch den rasantenmedizinisch-technischen Fortschritt die Behandlungsintensität der Patientensteigt.StrukturdatenVon allen Ärztinnen und Ärzten waren 29.202 (Vorjahr: 28.810) oder 30,9 Prozentin einer Praxis und 34.649 (Vorjahr: 33.916) oder 36,7 Prozent imstationärenBereich tätig. 6,2 Prozent oder 5.857 (Vorjahr: 5.986) entfielen auf weitereTätigkeitsfelder wie Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) oder Bundeswehr.24.324 (Vorjahr: 23.390) Ärzte waren ohne ärztliche Tätigkeit, davon 15.651(Vorjahr: 15.046) oder 16,6 Prozent aller Ärzte im Ruhestand. Zusätzlich gibt es346 sonstige Mitglieder. Von den 29.202 in einer Praxis tätigen Ärzte waren4.437 (Vorjahr: 4.506) Allgemeinärzte, 659 (Vorjahr: 718) praktische Ärzte und13.206 (Vorjahr:13.377) Ärzte mit einer anderen Facharztbezeichnung. 880(Vorjahr: 910) Ärzte führten keine Facharztbezeichnung. 10.020 Ärztinnen undÄrzte waren in einer Praxis angestellt (Vorjahr: 9.299). Die Gruppe "AngestellteÄrzte in einer Praxis" macht mittlerweile schon 34,3 Prozent allerniedergelassenen Ärztinnen und Ärzte aus und stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,8Prozent. In Krankenhäusern waren 16.676 (Vorjahr: 16.371) Ärzte mit einerFacharztbezeichnung und 15.672 (Vorjahr: 15.272) Ärzte ohne Facharztbezeichnungtätig. In diesem Bereich arbeiteten außerdem 2.270 (Vorjahr: 2.241) LeitendeÄrzte und 31 (Vorjahr: 32) Gastärzte. Der Altersdurchschnitt liegt im ambulantenBereich bei 54,05 Jahren (Vorjahr: 54,06) - Ärztinnen 51,50 Jahre (Vorjahr:51,43) und Ärzte 56,40 Jahre (Vorjahr: 56,39). Im stationären Bereich bei 43,22Jahren (Vorjahr:43,16) - Ärztinnen 41,17 Jahre (Vorjahr: 41,11) und Ärzte 45,10Jahre (Vorjahr 45).