GEEKOM feiert sein 20-jähriges Jubiläum

TAIPEH, 11. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2023 feiert GEEKOM, ein Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Mini-PC-Branche, stolz sein 20-jähriges Bestehen und blickt in eine gemeinsame Zukunft voller technologischer Brillanz.

GEEKOM wurde 2003 in Taiwan gegründet und begann eine Reise, die von der Leidenschaft für Technologie und dem Engagement für Forschung und Entwicklung angetrieben wurde. In den vergangenen 20 Jahren hat das Unternehmen unschätzbares Fachwissen aufgebaut und eine Fülle von Kerntechnologien entwickelt. Im Jahr 2010 verlagerte GEEKOM seinen Schwerpunkt auf Mini-PCs und begann damit eine 13-jährige Reise der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung. Heute ist GEEKOM mit über 3 Millionen Nutzerinnen und Nutzern und Produkten in über 130 Ländern weltweit führend.