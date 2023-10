PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sind die wichtigsten Börsen in Osteuropa mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Nach dem schwachen Wochenauftakt und einem überwiegend positiven Dienstag reichte die Kauflaune auch am Mittwoch trotz des Konflikts zwischen Israel und Palästina aus, um die Kurse zu stützten.

Der PX beendete den Handelstag mit einem Kursplus von 0,39 Prozent auf 1349,51 Punkte. Unter den Schwergewichten stiegen die Prager Notierungen von Erste Group um 1,5 Prozent. Komercni Banka gewannen 0,5 Prozent, während Moneta Money Bank 0,4 Prozent verloren. Gefragt waren zudem VIG mit plus 0,8 Prozent.

An der Börse in Ungarn stieg der Bux um 0,47 Prozent auf 56 211,20 Zähler. Gewinne bei den Titeln von OTP Bank mit plus 1,0 Prozent und Richter mit plus 0,9 Prozent standen Verluste bei MTelekom gegenüber.

In Warschau legte der Wig-20 um 0,85 Prozent auf 1976,83 Zähler zu. Der marktbreitere Wig kletterte um 0,72 Prozent nach oben und schloss mit 67 053,03 Zählern.

An der Moskauer Börse beendete der Leitindex RTS den Handel mit einem Aufschlag von 0,87 Prozent und schloss mit 1005,24 Punkten wieder über der 1000er Marke, um die der Index seit Wochen pendelt./APA/bek/he