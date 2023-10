TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Hamas-Angriff im israelischen Grenzgebiet kämpft Israels Armee Berichten zufolge weiter gegen Terroristen im Süden des Landes. In der Nähe des Kibbutz' Zikim hätten israelische Soldaten drei Militante getötet, teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch mit. Zwei seien geflohen. Die Streitkräfte suchten derzeit nach beiden.

Die Armee teilte mit, sie sei in den vergangenen Tagen in der Region auf mehrere Hamas-Mitglieder gestoßen. In einem Fall im Kibbutz Beeri hätten die Terroristen israelische Armeeuniformen getragen und das Feuer auf die Soldaten eröffnet. Diese hätten Panzergranaten auf die Militanten gefeuert und die Angreifer getötet.