NEW YORK (dpa-AFX) - Der mit Spannung erwartete Börsengang des Sandalen-Herstellers Birkenstock in den USA droht am Mittwoch zum Fiasko zu werden. Erst vier Stunden nach Beginn des Handels konnte ein erster Kurs für die Aktien ermittelt werden - ungewöhnlich spät. Dieser lag dann mit 41 US-Dollar um 5 Dollar oder fast elf Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar. Investoren, die die Aktien im Vorfeld gezeichnet hatten, drohen also bereits am ersten Handelstag herbe Verluste.

Vor dem Börsengang hatte das traditionsreiche Unternehmen mit Hauptsitz in Linz in Rheinland-Pfalz die Ausgabespanne auf 44 bis 49 Dollar festgesetzt.