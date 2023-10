Der Euro hielt sich per Saldo stabil und wurde im späten New Yorker Geschäft mit 1,0612 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0604 Dollar (Dienstag: 1,0582) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9430 (0,9450) Euro gekostet.

Derweil ging der mit Spannung erwartete Börsengang des Sandalen-Herstellers Birkenstock in den USA schief. Erst vier Stunden nach Beginn des Handels konnte ein erster Kurs für die Aktien ermittelt werden - ungewöhnlich spät. Mit 40,20 US-Dollar beendeten die Papiere den ersten Börsentag, das waren 5,80 Dollar oder 12,6 Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar. Investoren, die die Aktien im Vorfeld gezeichnet hatten, mussten also bereits am ersten Handelstag einen herben Verlust einstecken.

Am Markt hält man es nun für möglich, dass die Zahl der Dialysepatienten künftig nicht mehr so stark zunimmt. UBS-Analyst Graham Doyle begründete die Folgen der Studie von Novo Nordisk für Dialysebehandlungen: Es sei nun erwiesen, dass deren Arznei das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung (CKD) verlangsame. CKD sei die Ursache für Nierenversagen und dies wiederum ein Grund für Dialysebehandlungen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem lethargischen Börsengeschehen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch einen kleinen Gewinn verbucht. Mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 33 804,87 Zähler ging es für den Dow den vierten Handelstag in Folge aufwärts. Unterstützung gab es vom Anleihemarkt, wo die Renditen zur Wochenmitte merklich sanken. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen.

