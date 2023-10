Kontron will US-Softwarespezialisten Bsquare übernehmen

Die Bsquare-Aktie sprang im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um fast die Hälfte auf 1,81 Dollar an./he

SEATTLE/LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den US-Softwarespezialisten Bsquare kaufen. Für jede ausstehende Stammaktie werden dabei 1,90 US-Dollar geboten, wie beide Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mitteilten. Der Eigenkapitalwert von Bsquare entspreche damit rund 38 Millionen Dollar.

