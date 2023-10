Die 23. China International Industry Fair (CIIF) wurde am 23. September 2023 in Shanghai, China, erfolgreich abgeschlossen.

Die CIIF 2023 hat sich zum Ziel gesetzt, ein wichtiges Fenster für die Vertiefung der internationalen Innovation und Zusammenarbeit zu schaffen. Internationale Aussteller kehrten in großer Anzahl zurück, darunter ausländische Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland und anderen traditionell bedeutenden Fertigungsstandorten, sowie Erstaussteller aus Kasachstan und anderen Ländern, die an der „Neuen Seidenstraße" beteiligt sind.

2. Der CIIF Award würdigt „Made in China" und misst sich am internationalen Spitzenstandard

SHANGHAI, 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 23. September 2023 ging die 23. China International Industry Fair (CIIF 2023) im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) erfolgreich zu Ende. Die CIIF 2023 dauerte fünf Tage mit neun Themenbereichen, mehr als 2.800 Ausstellern aus 30 Ländern und Regionen der Welt, 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und fast 1.000 neuen Technologien und neuen Exponaten, die zum ersten Mal gezeigt wurden. Bis zum 23. September um 14 Uhr erreichte die Zahl der Fachbesucherinnen und -besucher 205.000.

