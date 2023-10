ANTA Group und UNHCR „Moving for Change"

Die dreijährige Partnerschaft mit dem Namen „Moving for Change" wird das UNHCR's Primary Impact-Programm unterstützen, um den Zugang zu Grundschulbildung, Sport, Lehr- und Lernmitteln zu verbessern und das Wohlbefinden, die Widerstandsfähigkeit und die Lernbereitschaft von Kindern durch Sach- und Geldspenden zu fördern. Die Spende dient zur Unterstützung von vertriebenen jungen Menschen in Malaysia, Thailand, Burundi und weiteren Ländern der Welt.

„ANTA Group ist stolz darauf, mit UNHCR zusammenzuarbeiten, um vertriebenen Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt die Kraft und Freude von Sport und Bildung zu vermitteln", sagte Herr Lai Shixian, Executive Director und Co-CEO der ANTA Group. „Als Weltbürger ist es die Verantwortung der ANTA Group, zur weltweiten humanitären Hilfe beizutragen. In den vergangenen 16 Jahren hat ANTA mehr als 2,2 Milliarden chinesische Yuan für philanthropische Programme und humanitäre Hilfe gespendet. Dies ist unsere erste globale Initiative im Bereich der sozialen Verantwortung, und wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um sicherzustellen, dass wir einige der dringlichsten Herausforderungen, denen unsere Welt heute gegenübersteht, unterstützen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit UNHCR und darauf, einen Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten, indem wir gefährdeten Kindern und Jugendlichen hochwertige Bildung und Chancengleichheit ermöglichen."

In Vertreibungsgebieten wurden Sport und spielbasierte Programme wirksam als Teil von Maßnahmen zum Schutz, zur Bildung und zum psychosozialen Wohlbefinden von Kindern eingesetzt. So will Moving for Change bis 2025 weltweit 300.000 Kinder und Jugendliche erreichen, die von Vertreibung betroffen sind.

„Partnerschaften mit dem Privatsektor wie die mit ANTA Group spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung gewaltsam vertriebener Kinder und Jugendlicher beim Zugang zu hochwertiger Bildung und beim Aufbau einer besseren Zukunft", sagte Tina Friis Hansen, UNHCRs Head of Private Sector Partnerships.