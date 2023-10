Phoenix Tower International übernimmt die NOVEC GmbH in Deutschland

Diese strategische Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Phoenix Tower International beim Eintritt in den deutschen Telekommunikationsmarkt. Mit dieser Expansion bekräftigt PTI sein Engagement, Mobilfunknetzbetreiber weltweit bei der Erfüllung ihrer Abdeckungsverpflichtungen und der Bereitstellung hochwertiger Mobilfunkdienste zu unterstützen.

Die NOVEC GmbH verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Errichtung von Telekommunikationsstandorten, und diese Übernahme bietet PTI eine spannende Gelegenheit, mit den talentierten Mitarbeitern des NOVEC-Teams zusammenzuarbeiten. Durch die Nutzung ihres Fachwissens will PTI sein Dienstleistungsangebot erweitern, Abläufe rationalisieren und seinen Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten.

Dagan Kasavana, Chief Executive Officer von Phoenix Tower International, kommentierte diese Entwicklung wie folgt: „Deutschland ist ein wichtiger globaler Markt mit erheblichem kurzfristigen Bedarf an drahtlosem Ausbau, insbesondere in ländlicheren Gegenden, in denen bisher keine Netzabdeckung besteht und wo das NOVEC-Team auf Netzabdeckungslösungen spezialisiert ist. Diese Transaktion passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie und unterstreicht unser Engagement, erstklassige drahtlose Infrastrukturlösungen anzubieten, die unseren Geschäftspartnern helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem NOVEC-Team, den deutschen Mobilfunknetzbetreibern und der Bevölkerung vor Ort, um zur Weiterentwicklung von Telekommunikationsdiensten und Konnektivität in Deutschland beizutragen."

Gertjan Hoefmann, CEO von NOVEC, kommentierte: „NOVEC freut sich, dass wir mit PTI einen starken strategischen Investor gefunden haben, der die NOVEC GmbH bei ihren weiteren Wachstumsambitionen in Deutschland unterstützen kann."

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen sein.

CMS Hasche Sigle, Van Lanschot Kempen und Unicredit fungierten als Berater für PTI.

ABN AMRO, CASE Corporate Finance und Gleiss Lutz fungierten als Berater für NOVEC.

Informationen zu Phoenix Tower International

PTI wird über seine Tochtergesellschaften pro forma für diese Transaktionen mehr als 23.000 Telekommunikationstürme in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik besitzen und betreiben. In Europa ist PTI in mehreren Ländern vertreten, darunter Frankreich, Italien, Irland, Malta und Zypern.

PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu werden. Zu den Investoren von PTI gehören von Blackstone verwaltete Fonds, Wren House und verschiedene Mitglieder des Managementteams. Der Hauptsitz von PTI befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie auf www.phoenixintnl.com

Informationen zu NOVEC

NOVEC wurde 2005 gegründet und ist der größte unabhängige Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur in den Niederlanden. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Bau, dem Management und der Wartung eines umfassenden Netzwerks aus Telekommunikationstürmen und der dazugehörigen Infrastruktur in den Niederlanden. NOVEC hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine gemeinsam genutzte und zugängliche Infrastruktur für verschiedene Nutzer zu schaffen, von Mobilfunknetzbetreibern bis hin zu Notfalldiensten und IoT-Netzwerken. NOVEC ist stolz darauf, seinen Kunden ein umfangreiches, landesweites Netz aus Telekommunikationsmasten und Hochspannungsmasten anbieten zu können, die das robuste Rückgrat der Mobilfunknetze bilden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.novecmasten.com.

