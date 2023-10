PEKING, China, 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. Oktober hat FOTON seine globale Veranstaltung ,,BRAND REJUVENATION & ALL-NEW PRODUCTS LAUNCH" in Changsha, China abgehalten. 63 Vertriebshändler, Kunden und Medienvertreter aus 22 Ländern kamen zusammen, um der Veranstaltung beizuwohnen. Es bot sich ihnen ebenfalls die Gelegenheit, das Super Truck-Werk von FOTON zu besichtigen, das über intelligente Fertigungsverfahren auf Weltniveau verfügt.

Am 28. August 2023 ist FOTON in die vierte Phase zur Verjüngung der Marke in China eingetreten. Diese Veranstaltung markierte eine bedeutende Ausweitung der neuen Markenstrategie auf globaler Ebene, die sich auf die Verwirklichung der ,,Dual Carbon"-Strategie mit dem Ziel konzentriert, den Höchststand der Kohlenstoffemissionen bis 2028 und Kohlenstoffneutralität in den wichtigsten Fabriken bis 2035 zu erreichen. Im Jahr 2024 wird FOTON den ersten ESG-Bericht veröffentlichen. Das Unternehmen hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, die Wertschöpfungskette bis 2050 vollständig klimaneutral zu gestalten.