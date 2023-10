Entriva stützt sich auf CIBTs mehr als 30-jährige Erfahrung in der Reisebranche und wurde entwickelt, um die globale Reiseplanung zu optimieren.

NEW YORK, 12. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- CIBT, der weltweit führende Anbieter von Visa- und Einwanderungsdiensten für Unternehmen, kündigt heute die neue Marke Entriva an, eine einzigartige digitale Reiselösung, die es Reisenden ermöglicht, Visa und Reisepässe einfach und stressfrei zu erhalten. Entriva bietet Reisedienstleistungen zu über 190 Zielen an.