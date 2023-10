Beond Airlines Takes Flight als erste Premium Leisure Airline der Welt

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



- Die neue Fluggesellschaft enthüllte ihr erstes Flugzeug mit der einzigartigen

Beond-Lackierung und einer perfekt ausgestatteten Kabine mit Veranstaltungen

in Malé und Dubai

- Passagierflüge beginnen im November von München, Zürich und Riad

- Neue Strecken nach Mailand und Dubai wurden angekündigt



Eine neue Fluggesellschaft nahm heute ihren Betrieb auf: Beond - die erste

Premium-Freizeitfluggesellschaft der Welt - präsentierte ihre anspruchsvolle und

einzigartige Flugzeuglackierung. Mit Veranstaltungen in Malé (Malediven), an

denen Würdenträger, Investoren, Unterstützer und Mitarbeiter teilnahmen, und bei

einer globalen Medienveranstaltung, die online und persönlich in Dubai

übertragen wurde, präsentierte die Fluggesellschaft ihr erstes Flugzeug, einen

Airbus A319 mit 44 Sitzplätzen in einer luxuriösen Liegekonfiguration.