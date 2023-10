BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Reaktionen auf den Gaza-Krieg:

"Entsprechend unterschiedlich fallen Stellungnahmen aus Berlin und solche aus Südafrika, der Afrikanischen Union, den Staaten Lateinamerikas, des irakischen Ministerpräsidenten am Dienstag beim Treffen mit Putin oder aus Beijing aus. Da stehen obenan Forderungen zum Verzicht auf Gewalt, Zurückhaltung und Frieden zwischen Israel und Palästina, wird die "illegale Besatzung" verurteilt. Berlin aber kennt allein Israels Recht auf Selbstverteidigung, womit gemeint ist: Wie bei Kiew soll der Krieg mit deutscher Hilfe angeheizt werden. Das übertrifft Joseph Biden, der Israel an die Einhaltung des Kriegsrechts erinnerte. In Berlin fiele das vermutlich unters Sprech- und Demonstrationsverbot."/zz/DP/ngu