FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Deutschlands Solidarität mit Israel:

"Die Solidarität Deutschlands mit Israel nach dem bestialischen Angriff der Hamas könnte nicht klarer sein. "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson." Diesen Satz sagte Kanzler Scholz am Tag nach dem Überfall der Terroristen auf Israel. Diesen sechs Worten werden Taten folgen müssen. Der Kampf Israels gegen die Hamas wird Wochen dauern, möglicherweise sogar Monate, möglicherweise an zwei Fronten, möglicherweise mit Unterstützung der Hamas durch die Hisbollah. Enden wird er erst, wenn Israel umfassend gesiegt hat - umfassend in dem Sinn, dass die Hamas zerschlagen ist. Wenn Israel mit seinem Einsatz im Gaza fertig ist, wird kaum noch ein Stein auf dem anderen sein, es ist eine sehr hohe Zahl an Toten zu befürchten. Wenn der Einsatz mit den Bodentruppen beginnt, dann werden auch die Palästinenser ihre Videos von sterbenden Zivilpersonen bei Social Media hochladen. Und dann wird sich zeigen, wie weit der Satz von der Sicherheit Israels und der deutschen Staatsräson trägt."/zz/DP/ngu