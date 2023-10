Nato will sich mit Israels Verteidigungsminister austauschen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen sich an diesem Donnerstag bei ihrem Treffen in Brüssel per Videoschalte mit dem israelischen Kollegen Joav Galant austauschen. Die Zusammenkunft soll es ermöglichen, Israel nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas die Solidarität auszudrücken. Zudem erhofft man sich von Galant Informationen über die aktuelle Lage und möglichen Unterstützungsbedarf.

Das Treffen der Verteidigungsminister der 31 Nato-Staaten begann bereits am Mittwochnachmittag. Direkt davor hatte es ein Treffen im sogenannten Ramstein-Format zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine gegeben. An diesem nahm erstmals persönlich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.

Neben dem Austausch mit Galant soll es an diesem Donnerstag noch Gespräche zum geplanten Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses geben. Außerdem soll es um den Nato-Ausbildungseinsatz im Irak und die erneute Eskalation der Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo gehen. Im Kosovo führt die Nato seit 1999 eine internationale Friedenstruppe. Für die Bundesregierung ist Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu den Gesprächen nach Brüssel gereist./aha/DP/ngu