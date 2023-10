Verkehrsminister beenden Treffen - Einigung bei Deutschlandticket?

KÖLN (dpa-AFX) - Zum Ende der Verkehrsministerkonferenz (VMK) in Köln wollen die Ministerinnen und Minister der Länder am Donnerstag (13.00 Uhr) ihre Ergebnisse präsentieren. Im Fokus dürfte dabei vor allem die Frage stehen, ob sich der Bund im kommenden Jahr zur Hälfte an den erwarteten zusätzlichen Kosten des Deutschlandtickets beteiligt.

Zu Beginn der Konferenz am Mittwoch hatte sich der VMK-Vorsitzende und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) zuversichtlich zu einer möglichen Einigung geäußert: "Eigentlich könnte man hier, glaube ich, heute und morgen den Knoten durchschlagen." In Richtung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte er, er hoffe, dass Wissing verstanden habe, "wie groß die Not auch bei den Verkehrsunternehmen ist".