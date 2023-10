WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Angriffe der Hamas in Israel als "den tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust" bezeichnet. Die Angriffe seien "pure Grausamkeit" gewesen, so Biden am Mittwoch in Washington vor führenden Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinden in den USA. "Und ich würde behaupten, dass dies der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust ist", fügte er hinzu.

Die Hamas habe nicht nur "Terror, sondern auch das schiere Böse in die Welt gebracht". In einigen Fällen überträfen die Taten der Hamas sogar die Gräueltaten der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat (IS). "Die letzten Tage haben uns eindringlich daran erinnert, dass der Hass nie vergeht", so Biden. Er verstecke sich nur, bis man ihm ein wenig Sauerstoff gebe. Biden betonte, dass seine Regierung Antisemitismus weiter mit allen Mitteln bekämpfen werde.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag vom Gazastreifen aus bei einem Großangriff auf israelisches Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit Israels Staatsgründung angerichtet./nau/DP/zb