China fordert humanitäre Hilfe für Palästinenser

PEKING (dpa-AFX) - China hat ein Ende der Gewalt im eskalierten israelisch-palästinensischen Konflikt gefordert und zu humanitärer Hilfe für die Palästinenser aufgerufen. China sei tief besorgt über die ernste Verschlechterung der Sicherheitslage und der humanitären Situation in den Palästinensischen Gebieten, sagte der chinesische Nahost-Sondergesandte Zhai Jun in einem Telefonat mit der palästinensischen Vizeaußenministerin Amal Jadou. Das teilte das chinesische Außenministerium am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Das Erreichen einer Waffenruhe und der Schutz der Zivilbevölkerung müssten jetzt oberste Priorität haben, forderte Zhai Jun. Die internationale Gemeinschaft solle sich für eine Beruhigung der Lage und humanitäre Hilfe für das palästinensische Volk einsetzen./jpt/DP/zb