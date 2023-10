Doch der Alptraum habe dann erst begonnen. Der Bunker sei zu einer "Todesfalle" geworden, sagt Cohen. Mehrere Terroristen hätten Granaten in den randvollen Bunker geworfen. "Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall", beschreibt Cohen die Szenen. Dabei zeigt er Videos, die den Schrecken dokumentieren. "Uns wurde klar, hier wollten die Terroristen uns haben, völlig ausgeliefert."

TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein Überlebender des Massakers der islamistischen Hamas in Israel erzählt von der "grausamen Jagd" der Terroristen auf Besucher eines Musikfestivals. "Erst kamen die Raketen, ich blieb ganz ruhig und dachte, die werden sicher abgefangen, doch dann gingen die Schüsse los", sagt Noam Cohen. Sie seien einfach nur gerannt. Mit rund 20 weiteren jungen Leuten habe er es in einen Raketenschutz-Bunker geschafft. "Wir dachten, wir waren sicher."

Überlebender in Israel

