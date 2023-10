Die gute Nachricht für das TV-Publikum sei: "Sat.1 wird am Nachmittag frischer denn je. Wir zeigen in unterschiedlichen Doku-Soaps emotionale Geschichten über Menschen, die unser Leben menschlicher und besser machen."/bok/DP/zb

Bei Bekanntgabe der Einstellung hatte Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling Anfang Oktober erläutert: "Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben." Sie bedanke sich bei allen Beteiligten, "die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus "Volles Haus!" einen Erfolg zu machen".

BERLIN (dpa-AFX) - Die Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" läuft an diesem Freitag (13.10., 16.00 Uhr) zum letzten Mal. Der Sender hatte das werktägliche Format mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp im Februar mit großem Aufwand an den Start gebracht. Allerdings waren die Einschaltquoten seither deutlich unter den Erwartungen geblieben.

