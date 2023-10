DMCC WURDE ZUM NEUNTEN MAL IN FOLGE ALS GLOBALE FREIHANDELSZONE DES JAHRES AUSGEZEICHNET

DUBAI, VAE, 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) — die weltweit führende Freihandelszone und Behörde der Regierung von Dubai für Rohstoffhandel und Unternehmen — wurde von dem FDI-Magazin der Financial Times zum neunten Mal in Folge zur „Globalen Freizone des Jahres 2023" ernannt.

Insgesamt wurden vom Redaktionsteam der Financial Times und einer unabhängigen Jury 69 Kandidaten anhand einer umfassenden Reihe von Kriterien bewertet, die in diesem Jahr aktualisiert wurden, um den Umfang und die Schwierigkeit zu erhöhen, was den Preis zu einer der prestigeträchtigsten Auszeichnungen macht, die eine Freihandelszone verdienen kann.

Die zentrale Methodik der Bewertung konzentrierte sich auf das Verständnis der Stärke der Investitionsumgebungen und der Expansionsperspektiven der Unternehmen, die die Freihandelszone ermöglicht. Angesichts des Schwerpunktes auf die Verbesserung der Geschäftsabläufe und der Tatsache, dass DMCC zu 11 % der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) von Dubai beiträgt, erzielte DMCC in diesen beiden Bereichen besonders hohe Werte.

Darüber hinaus wurde das führende Geschäftsviertel und Handelszentrum, das DMCC eingerichtet hat, ausgezeichnet und es erhielt des weiteren folgende Auszeichnungen:

Freihandelszone des Jahres — Naher Osten

Freihandelszone des Jahres für große Mieter — Global

Freihandelszone des Jahres für große Mieter — Naher Osten

Sehr empfohlene KMU-Freihandelszone des Jahres — Naher Osten

Exzellenz-Preis für Governance — Global

Exzellenz-Preis für Infrastrukturinvestitionen — Global

Ahmed Bin Sulayem, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer, DMCC, sagte: „Der Erfolg DMCCs ist ein Beweis für die Vision Seiner Hoheit Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, der die Grundlage für ein erstklassiges Handelszentrum und ein Geschäftsviertel gelegt hat. Durch die Entwicklung nationaler Infrastrukturen, insbesondere multimodaler Verkehrsanbindungen und Logistikzentren, hat DMCC die Erwartungen übertroffen, ein weltweit führendes Unternehmen in mehreren Kategorien von Rohstoffen zu werden, und ist jetzt für 11 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen von Dubai verantwortlich. Infolgedessen expandiert DMCC weiter, wobei das vollständig vermietete Bürogebäude Uptown Tower das neueste Beispiel für DMCC's anhaltende Nachfrage darstellt. Die größte Stärke des DMCC basiert auf der Bereitstellung von außergewöhnlichem Wert, einem Angebot, das wir auch weiterhin im sich entwickelnden regulatorischen Umfeld von heute vertreten werden".