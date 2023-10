Seit Sommer dieses Jahres hat sich im laufenden Abwärtstrend eine durchaus vielversprechende Seitwärtsbewegung zwischen 1.256 und 1.435 US-Cents beim Soja-Future aufgebaut. Doch ein nachhaltiger Boden ist hieraus noch nicht hervorgegangen, auch sorgte der laufende Abwärtstrend seit Sommer letzten Jahres immer wieder für Gewinnmitnahmen. Dies führte das Nahrungsmittel schließlich zurück auf seine Tiefstände aus diesem Jahr. Aber selbst dort will sich nicht so recht ein Boden durchsetzen, weshalb die Abwärtsrisiken an dieser Stelle weiterhin als hoch einzustufen sind.

Hopp oder Top